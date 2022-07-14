غلق 4 محلات ورفع 1872طن من المخلفات بمركز وادي جازان

محمد بن مسعود - الدمام - فقط بفص "ثوم" واحد تخلصي من "الصراصير والنمل والناموس" وحشرة البق نهائيا وبلا عودة وصفه لاتخطر على بال العفريت "تعرف عليها الان" وودع الحشرات !

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