شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف هدية لوداع زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ودعت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة حجاج بيت الله الحرام وزائري المجمع لهذا العام ، وقدم المجمع هدايا متعددة بعدد ( 81.000 ) ألف هدية عبر مبادرة "إجلالاً ومعرفة " ،وهو من منطلق برنامج "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر ١٤٤٣هـ " تحت شعار " الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة ".

أكد سعادة المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي أن هذا البرنامج الريادي يأتي استمرارًا لمبادرات وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة " التي تواكب تطلعات ولاة الأمر -حفظهما الله- ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وخطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المستقبلية الاستراتيجية ٢٠٢٤ نحو تحقيق الأهداف المرجوة و النتائج المتميزة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة .

وذلك بحضور سعادة المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي، و سعادة الوكيل المساعد لشؤون وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفةالمهندس فارس بن محمد المطرفي ،وسعادة المدير العام لمجمع الملك عبدالعزيز الأستاذ فيصل بن صالح مدني، وسعادة المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الأستاذ أحمد بن مساعد السويهري ،وسعادة مساعد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بمجمع الملك عبدالعزيز الأستاذ حمزه بن عبدالإله العيوني .

ختاماً رافعاً سعادة المستشار جزيل الشكر والامتنان لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على كل ما يقدمه من دعم وتوجيه وإشراف ومتابعة لإنفاذ توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- في العناية والرعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة خاصة .