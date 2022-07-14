شاهد.. ردة فعل غريبة لـ”رجل مسن” بعدما تفاجأ بإطار سيارة متدحرج نحوه بسرعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، ردة فعل رجل مسن، بعدما تفاجأ بإطار مركبة قادم باتجاهه في أحد الشوارع بتايوان.

وظهر في مقطع الفيديو الرجل المسن وهو ينزل من شاحنته، ولكنه تفاجأ بقدوم إطار سيارة نحوه بطريقة مسرعة، وكاد يصطدم به.

وقفز الرجل فوق الإطار الذي تدحرج نحوه بسرعة، ونجا بحياته بسبب لياقته العالية وسرعة بديهته، حسبما أظهر الفيديو.

الجدير بالذكر أن مقطع الفيديو انتشر على نطاق واسع في تايوان، وحقق مئات الآلاف من المشاهدات، وحظى بأعجاب المشاهدين بسبب مهارة الرجل المسن في التعامل مع الموقف