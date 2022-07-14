محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، ردة فعل رجل مسن، بعدما تفاجأ بإطار مركبة قادم باتجاهه في أحد الشوارع بتايوان.
وظهر في مقطع الفيديو الرجل المسن وهو ينزل من شاحنته، ولكنه تفاجأ بقدوم إطار سيارة نحوه بطريقة مسرعة، وكاد يصطدم به.
وقفز الرجل فوق الإطار الذي تدحرج نحوه بسرعة، ونجا بحياته بسبب لياقته العالية وسرعة بديهته، حسبما أظهر الفيديو.
الجدير بالذكر أن مقطع الفيديو انتشر على نطاق واسع في تايوان، وحقق مئات الآلاف من المشاهدات، وحظى بأعجاب المشاهدين بسبب مهارة الرجل المسن في التعامل مع الموقف
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ردة فعل غريبة لـ”رجل مسن” بعدما تفاجأ بإطار سيارة متدحرج نحوه بسرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.