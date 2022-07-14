محمد بن مسعود - الدمام - تطورات جديدة بشأن حادثة مقتل صيدلي مصري على يد سيدة في سكاكا

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، تواصلت مع أهالي الدكتور أحمد حاتم، الصيدلي المصري المقتول في السعودية برصاصة سيدة.

وأشار الشيخ، إلى أنه وزير الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، أكدت خلال تواصله معها، متابعة إجراءات نقل الجثمان لمصر فور انتهاء الطب الشرعي في السعودية، موضحا أن مؤسسة مصر الخير ستتكفل بمصاريف إحضار الجثمان.

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ولفت إلى أنه وزير الخارجية، السفير سامح شكري، بعث بوفد من القنصلية المصرية، يتابع القضية والإجراءات هناك، موضحا:”في انتظار عودة عمل المصالح الحكومية بعد انقضاء الإجازة الرسمية بالسعودية نهاية الأسبوع الجاري لإنهاء إجراءات شحن الجثمان”.

فيما ذكر محمد قنديل، جار الدكتور أحمد حاتم الصيدلي المصري المقتول في السعودية برصاص سيدة، أن البحث الجنائي للأمن السعودي توجه للصيدلية ومعه الجانية؛ لتفريغ الكاميرات وتمثيل الجريمة، وفق “القاهرة 24”.

وأردف أن تفاصيل الواقعة لا تزال غير واضحة؛ لأن الدكتور أحمد حاتم كان بمفرده في الصيدلية وقت حدوث الجريمة، مبينا أن ما ورد من تفاصيل عن الواقعة كان من أصحاب المحلات المجاورة للصيدلية، حيث أفادوا بنشوب مشادة كلامية؛ نتيجة امتناع الصيدلي عن إعطاء السيدة علاجا لا يصرف إلا بروشتة طبية.

وتابع أنه بعد رفضه إعطاء المضاد الحيوي لها، توجهت السيدة إلى سيارتها لتحضر مسدسها الخاص، وتدخل عليه الصيدلية مرة أخرى وتطلق عليه طلقتين ناريتين في ظهره؛ مما تسبب له في تهتك بالرئة، ومفارقة الحياة بعد نقله للمستشفى.