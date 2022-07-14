محمد بن مسعود - الدمام - فقط بفص “ثوم” واحد تخلصي من “الصراصير والنمل والناموس” وحشرة البق نهائيا وبلا عودة وصفه لاتخطر على بال العفريت “تعرف عليها الان” وودع الحشرات !

مع قرب فصل الصيف يتم البحث عن طرق مختلفة للتخلص من الناموس والحشرات والذباب نهائياً، حيث يعتبر من أكثر شهور العام التي تنتشر فيه الحشرات الطائرة خصوصا مع الارتفاع في درجات الحرارة.

حيث انه لابد من التخلص منها بشكل نهائي لأنها تؤدي إلى انتقال أمراض خطيرة للغاية على جسم الإنسان كـ الملاريا والحمى بأنواعها المختلفة وقد تتسبب إلى الموت في بعض الحالات أصحاب المناعة الضعيفة.

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وهناك البعض الأخر يصاب بالأعراض النموذجية ويمثلون الأغلبية وتلك الأعراض عبارة عن الحكة نتيجة لدغة تلك الحشرات لجسم الإنسان، وعلى الرغم من انتشار المبيدات الحشرية إلا أن الكثير لا يفضلها لاحتوائها على مواد كيميائية.

التخلص من الناموس والحشرات والذباب نهائياً

من خلال فص ثوم ومسمار ستحصلين على الراحة الكاملة والإطمئنان نحو عدم التعرض لدغات الحشرات الطائرة، خاصة الناموس فالثوم ذو رائحة نفاذة ينفر منها الحشرات مبتعدين عن أماكن تواجده ويمكن استخدامه بعدة طرق منها دق فصوص من الثوم في أعلى حوائط الغرفة، أو طحن فصوص الثوم وسلقها في الماء، ثم وضعه بداخل بخاخة والرش منه في جميع أرجاء الغرفة.

طرق التخلص من الناموس والحشرات للأبد

قد لا يفضل البعض استخدام الثوم في التخلص من الحشرات الطائرة، ولكن توجد طريقة أخرى للتخلص من تلك المشكلة وهو زيت اللافندر ويمكن جلبه من العطار ويتميز برائحته العطرة والجميلة، ويتم استخدامه من خلال رشة بواسطة بخاخة في جميع أرجاء المنزل، فهو يعطي استخدامين في آن واحد التخلص من الحشرات وتعطير المنزل أيضاً.

يمكن التخلص من الناموس بشكل سريع من خلال البخور، حيث يتم تعليقه بأحد جوانب المنزل ومن ثم إشعاله من الطرف لتعمل رائحته على التخلص من تلك الحشرات لاحتوائها على زيوت عطرية نفاذة تسهم في إبعادها عن المنزل وتنبعث منه رائحة قوية تقتل جميع الحشرات المنزلية وتخلصنا منها تماما ويكون القرص في متناول الجميع وأمن جدا على صحتنا.

ومع استخدام أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الحشرات يجب على ربات المنزل أن يقومنا بالاهتمام بالمنزل وتنظيفه دائما ومسحه بالمطهرات والمعقمات والتخلص من بقايا الأطعمة والحرص على نظافة المطبخ وغسل المواعين قبل الذهاب للنوم والتخلص من القمامة بشكل يومي وذلك للحفاظ على نظافة المنزل من أي تكون للحشرات.

يمكن التخلص من الحشرات بشكل نهائي باستخدام ملعقة من السكر مع ملعقة من البكينج بودر مع ملعقة من الخل ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الاماكن الي تحتوي علي الحشرات سوف تلاحظين الفرق في القضاء على الحشرات ويشكل كاتمل ونهائي استخدمي هذه الطريقة السحرية للتخلص من الحشرات نهائيا وللابد سوف تتخل

يمكن إلتخلص من الحشرات الموجودة في مطبخك باستخدام ملعقة من القرنفل مع البصل قومي اول بإحضار زجاجة الي وأقسمي البصل الي نصفين ثم قول بثقب البصل الي ثقوب صغيرة جدا وضعي القرتفل بداخلها واتركيها لمدة يوم كامل في الإماكن التي تحتاج إلي إزالة الحشرات الموجودة منها وهذا يساهم في التخلص من الحشرات بسرعة الصاروخ والقضاء عليها بسهولة جدا قومي بتطبيق هذه الوصفة