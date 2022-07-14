القبض على امرأة قتلت شخصا في الجوف

ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص. وبحسب ما جاء في بيان الأمن العام فقد قبضت شرطة منطقة الجوف على امرأة لإطلاقها النار على شخص.
وأضافت شرطة الجوف في بيانها أن الشخص توفي لاحقا متأثرا بإصابته.
وأكدت أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.
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