محمد بن مسعود - الدمام - القبض على امرأة أطلقت النار عـلى شخص وتسببت في وفاته بالجوف

قبضت شرطة منطقة الجوف على امرأة لإطلاقها النار على شخص توفي لاحقاً متأثراً بإصابته وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً :

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