محمد بن مسعود - الدمام - بايدن يكشف سبب زيارته إلى السعودية .. ويلمح إلى الملاذ الأخير بشأن التعامل مع ” نووي إيران “

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للقناة 12 الإسرائيلية، إن رحلته إلى المملكة العربية السعودية لا تتعلق بأسعار النفط، وأكد على أن “الرحلة تتعلق بالاستقرار في الشرق الأوسط”، وإصلاح العلاقات بعد أن قال إن إدارة ترامب “انسحبت نوعًا ما”.

وقال بايدن: “من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط”، مضيفًا أنه “لكل سبب من الأسباب، من المنطقي بالنسبة لي أن أذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي”.

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امتلاك إيران للسلاح النووي

من ناحية أخرى، قال بايدن إنه يأمل في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وأخبر القناة 12 الإسرائيلية أن “الشيء الوحيد الأسوأ من إيران الموجودة الآن هو امتلاك إيران للأسلحة النووية”.

ووصف بايدن انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة الإيرانية بأنه “خطأ فادح”، مضيفًا أنه يريد تقييد إيران.

وأضاف بايدن “إنهم أقرب إلى سلاح نووي الآن مما كانوا عليه من قبل”.

قال بايدن إنه ملتزم بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأجنبي، حتى لو كان ذلك سيقضي على صفقة محتملة.

وقال بايدن إنه سيستخدم القوة “كملاذ أخير” لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.