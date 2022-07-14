الجونة يتعادل مع إنبي في الدوري المصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس حوّل فريق الجونة تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه إنبي، إلى تعادل ثمين بنتيجة ٢-٢، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب “بتروسبورت” ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

التعادل رفع رصيد الجونة إلى ٢٣ نقطة في المركز الخامس عشر بجدول الدوري، كما رفع إنبي رصيده إلى ٢٧ نقطة في المركز العاشر

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