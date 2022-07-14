مصر تتغلب على المغرب وتونس على كاب فيردي في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس فاز المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره المغربي بنتيجة 36-21 ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رقم 25 للرجال التى تستضيفها القاهرة بمدينة 6 أكتوبر. وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر 18-12 ، وواصل تفوقه بشكل واضح في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 36-21 ضمن مباريات المجموعة الأولى ليتصدر المنتخب المصري المجموعة. وفي مباراة أخرى فاز المنتخب التونسي على نظيره منتخب كاب فيردي بنتيجة 30-24، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لتتصدر تونس المجموعة. وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023، التي تقام في بولندا والسويد. أخبار قد تهمك

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