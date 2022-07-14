الأخضر الشاب يواجه طاجيكستان وديا استعدادا لكأس العرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يواجه المنتخب السعودي تحت 20 عامًا نظيره طاجيكستان غدا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي بأبها، والمقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.
وأجرى لاعبو المنتخب مساء يوم الأربعاء حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
يذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة “الأولى” في بطولة كأس العرب وإلى جانبه منتخبي العراق وموريتانيا.
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