تعذيب حتى الموت.. مقتل عامل إغاثة على أيدي مليشيا الحوثي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت مصادر حقوقية أن مختطفاً يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، توفي تحت التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وفي التفاصيل أوضح عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، “إشراق المقطري”، أن جماعة الحوثي أبلغت، أسرة المختطف “ياسر محمد جنيد” (45 عاما) بوفاته، وأن جثته موجودة بأحد المستشفيات.

وتابع في تغريدات على حسابها بتويتر: “ياسر الجنيد كان يعمل بالإغاثة الإنسانية في مديرية الخوخة، واعتقله الحوثيون في فبراير 2017، ونقلوه إلى زبيد، ثم أنكرت الجماعة وجوده”.

وأضاف: “استمعت لزوجته قبل عام، وهي تبكي تطالب بإظهار زوجها ومحاسبة الجناة، واليوم اتصلوا بها الجماعة من صنعاء لتستلم جثة زوجها الملقاة بثلاجة أحد المستشفيات”، وفقا لـ”المصدر أون لاين”.

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ولفت إلى أن أحدهم أخبر الزوجة المكلومة “أن الجنيد توفي تحت التعذيب في عام ٢٠١٨م، في مركز الخير بزبيد الذي حولته الجماعة لمركز احتجاز”