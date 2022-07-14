شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من النفيعي بخصوص مصير سيبولدي مع الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرار جديد بخصوص مصير الأوروجوياني روبيرت سيبولدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

مصير سيبولدي مع أهلي جدة

وكانت انتشرت أنباء عن رغبة مجلس إدارة أهلي جدة، في توجيه الشكر المدير الأوروجوياني، والتعاقد مع مدير فني جديد، بعد هبوط الفريق.

وهبط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

النفيعي يستقر على استمرار سيبولدي



وبحسب الإعلامي الرياضي خضير البراق، فإن النفيعي استقر على استمرار الأوروجوياني روبيرت سيبولدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد.

ماذا قدم سيبولدي مع الأهلي؟



سيبولدي كان تولى المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مارس 2022، وقاده في 7 مباريات حيث حقق انتصارًا وحيدًا، مقابل 4 تعادلات وهزيمتين.

