«ريتاج الحازمي».. أصغر كاتبة سلسلة كتب عالميا

الدمام - شريف احمد - أبحرت الطفلة السعودية ريتاج الحازمي، ذات الـ 14عامًا، في بحر الكتابة وتأليف الروايات منذ نعومة أظفارها، متميزةً بين أبناء جيلها الواعدين بالموهبة.

وبدأت الحازمي في كتابة القصص القصيرة ويومياتها في السادسة من عمرها، وحظيت باهتمام ودعمٍ كبيرين من أسرتها، ونشرت أول رواية لها باللغة الإنجليزية، عندما بلغت العاشرة من عمرها، بعنوان كنز البحر المفقود «reasure of the Lost Sea» في عام 2019، ثم رواية بعنوان بوابة العالم الخفي «Portal of the Hidden World»، بالإضافة إلى روايتها الثالثة بعنوان ما وراء عالم المستقبل «Beyond the Future World».

وأنهت مؤخرًا رواية جديدة، بعنوان العبور إلى المجهول «The Passage To the Unknown».