شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة للعام 1444هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام المقبل 1444هـ، بدءًا من اليوم الخميس الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، الموافق 14/ 7/ 2022م.

وأوضحت الوزارة، أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/ 7/ 2022م، ويمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق «اعتمرنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة، تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

وشَمِلت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، التقديم بطلب التأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة والالتزام بالضوابط الموضحة بالبوابة، مع إرفاق المستندات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري، وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي «الأياتا»، وعدد من البيانات الشخصية الأخرى.