شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. متابعة ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الفرق الميدانية، التابعة لبلدية محافظة القطيف، الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ لمتابعتها، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، مطالبةً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفة، الاتصال عبر منصة «940»، وذلك تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وواصلت البلدية أعمال النظافة والصحة العامة بمختلف المدن والشوارع والواجهات البحرية والحدائق، إضافةً إلى تكثيف أعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي في الأماكن العامة والشوارع والواجهات البحرية والحدائق بمختلف مدن وبلدات المحافظة.