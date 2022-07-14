شكرا لقرائتكم خبر عن 3800 معيار تبعد 433 منشأة صحية عن اعتماد «سباهي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، اعتماد 433 منشأة، نظرا لعدم استيفائها لمعايير الاعتماد، والتي تشمل المستشفيات، والمراكز الطبية الخارجية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمختبرات، وبنوك الدم.

زيارات ميدانية

وقال مدير عام المركز د. سالم الوهابي: بلغ عدد المنشآت الصحية التي حصلت على شهادة الاعتماد من سباهي خلال الثلاث السنوات الماضية، 888 منشأة، موضحا أن «سباهي» ينفذ زيارات ميدانية للمنشآت الصحية، للتأكد من استيفائها لـ 600 معيار أساسي، و3200 معيار فرعي للمعايير الأساسية، وأن شهادة الاعتماد مدتها الزمنية لا تتجاوز الثلاث السنوات ويستلزم تجديدها إجراء التقييم للمنشآت مرة أخرى.

رعاية طبية

وذكر د. الوهابي أن المركز يسعى في السنوات القادمة لتقييم أكثر من 18 ألف منشأة صحية في أرجاء المملكة، بهدف رفع جودة الرعاية الطبية، وتقليل فرص حدوث الأخطاء الطبية، وتحسين مستوى سلامة المرضى، الأمر الذي يسهم في رفع تنافسية النظام الصحي السعودي، ليكون ضمن أفضل 10 أو 20 نظاما صحيا في العالم.

معايير واشتراطات

ويعد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» الجهة المخولة لوضع المعايير والاشتراطات التي يجب تطبيقها في جميع المنشآت الصحية بالمملكة والتي تعمل في القطاعين الحكومي والخاص.

برامج اعتماد

ويضم المركز أربعة برامج اعتماد حالية تخص المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز الطبية الخارجية، والمختبرات وبنوك الدم، ومن المقرر إطلاق برنامجي اعتماد لمراكز طب الأسنان والرعاية الصحية المنزلية قبل انتهاء عام 2022م.

نظرة شاملة

وبين المركز أنه ينظر لاعتماد المنشآت الصحية إلى الجودة الصحية نظرة شاملة لا تقتصر على جانب دون آخر، إضافة إلى إيمانه بأن تحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى في مرافق الرعاية الصحية هو عملية شاملة ومتكاملة لا ترتبط بخدمات الرعاية السريرية التي يقدمها فريق العمل الطبي فحسب، بل تمتد إلى كل مكونات خدمة الرعاية الصحية ويتضمن ذلك المعايير ومواصفات البناء والتصميم ونظم التشغيل.

دليل علمي

وأشار إلى تطوير دليل علمي، مبني على أفضل الممارسات المرتبطة بالمواصفات الفنية والمعايير التوجيهية لتصميم وبناء مرافق الرعاية الصحية الآمنة. وهذا الدليل هو نشاط جوهري للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

مدخلات النظام

وبين المركز أن المعايير تشمل معايير المدخلات «البنية» وتعالج مدخلات النظام، مثل أن يكون للمستشفى أسرة متوافرة، وكوادر عاملة، وتصميم مبنى المستشفى، وتوافر مستلزمات العاملين الصحيين الشخصية الوقائية مثل القفازات والكمامات وتوافر الإمدادات والمعدات مثل المجاهر والكواشف.

نشاطات سريرية

وأشار إلى المعايير المتعلقة بالنشاطات والإجراءات «الإجرائية»، وتعالج النشاطات السريرية والإدارية، والتدخلات التي يضطلع بها داخل المستشفى لرعاية المرضى أو لإدارة المستشفى أو تنظيم منسوبيه، وتتضمن الأمثلة تقييم المرضى وتثقيفهم وإدارة الأدوية وما شابه ذلك.