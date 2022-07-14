شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المغلوث يستقبل أهالي الهفوف المهنئين بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مجلس عبدالعزيز بن داوود المغلوث، معايدات أهالي الهفوف في تقليد سنوي، وسط ترحاب وكرم الضيافة.

ودرجت هذه العادة المتأصلة بزيارة أهالي مدينة المبرز مجالس أسر مدينة الهفوف ثالث أيام عيد الفطر السعيد، بينما يزور أهالي مدينة الهفوف مجالس أسر أهالي مدينة المبرز ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد عبدالعزيز المغلوث، أن تبادل الزيارات بين الأهالي في الهفوف والمبرز من العادات التي لا تزال مستمرة، والتي تعتبر من أهم السمات الاجتماعية العريقة للأحساء وأهاليها، والدور الكبير الذي تملكه وتقدمه تلك المجالس.