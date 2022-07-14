شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق.. تخطيط ممرات شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة بقيق، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال دهان وتخطيط ممرات المشاة بشارع الأمير نايف بن عبدالعزيز، ضمن مبادرة «لتبقى مدينتي أجمل»، وبرنامج تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقا لأنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030.

على جانب آخر، نفذت البلدية عمليات رش المبيدات الحشرية والرذاذ في الأحياء الجديدة بالمحافظة والهجر التابعة لها، وذلك لمنع انتشار الحشرات ويرقاتها والزواحف الضارة خاصة مع شدة الحرارة هذه الأوقات، ضمن برنامج البلدية لأعمال الإصحاح البيئي.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على المطاعم والمطابخ، للتأكد من تطبيقهم للإجراءات والتعليمات البلدية، إضافة إلى الجولات على المنشآت التموينية ومحلات الحلويات والمخابز، وذلك لضمان توفير بيئة صحية آمنة.