شكرا لقرائتكم خبر عن خامس أيام العيد..المشي والصيد يستقطبان زوار الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد اليوم الخامس لعيد الأضحى المبارك إقبالا متزايدا على الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات بالمنطقة الشرقية، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمناظر الخلابة.

ورصدت عدسة ”الخليج 365” تواجد العديد من ممارسي رياضة المشي في المضامير المخصصة لها، ولجوء بعض العائلات لممارسة هواية الصيد بـ «السنارة»، سواء من قبل الصغار أو الكبار، فيما استمتع الأطفال بركوب الدراجات الهوائية واللهو بالألعاب المتوافرة بالحدائق والواجهات البحرية.