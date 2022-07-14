شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت المنشآت والأقسام الصحية بقطاع النعيرية الصحي، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، خدمات طبية متكاملة لـ 105785 مراجعا، خلال النصف الأول من هذا العام.

وذكر مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية حمد القحطاني أن 59773 مراجعا تلقوا الخدمات الطبية اللازمة بقسم الطوارئ بمستشفى النعيرية العام، فيما استفاد 22006 مراجعين من الخدمات التي يقدمها قسم العيادات الخارجية بتخصصاته المختلفة. وأشار إلى إجراء الأقسام الداخلية بالمستشفى 428 عملية جراحية، وتنويم 1466 مريضا بأقسام التنويم، وبلغ عدد الولادات 236 مولودا.

وأضاف القحطاني: أجرى مركز الكلى 2306 جلسات غسيل كلوي، فيما نفذ قسم الرعاية الطبية المنزلية 855 زيارة منزلية لمن تعذر مراجعتهم للمستشفى لتلقي الخدمات الطبية، وأجرى قسم المختبر 201387 فحصا مخبريا مختلفا، بالإضافة إلى استقبال 5184 مريضا بقسم الأشعة من مراجعي المستشفى. وأكمل: بلغ عدد مراجعي المراكز الصحية بقطاع النعيرية الصحي 24006 مراجعين، وذلك في ظل ما يشهده قطاع النعيرية الصحي من دعم متواصل من تجمع الشرقية الصحي للرقي بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.