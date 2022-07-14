شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا وأدلة إرشادية من «أبصر» لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية «أبصر» بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هدايا على ضيوف الرحمن، في رحاب المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، شملت سجادات صحية وأرقام الطوارئ الموحدة بعدة لغات، وذلك ضمن مبادرة «رباط مجتمع».

وأوضحت الأمين العام للمجلس بالشرقية، لولوة الشمري، أن المبادرة تهدف لتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية، والعمل التطوعي، وتقديم الخدمات الإنسانية التي تسهّل على الحاج أداء المناسك، مشيرة إلى توزيع السجادات الصحية، بما في ذلك الأدلة الإرشادية وأرقام الطوارئ بعدة لغات للتكاملية مع جهود القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لـ «أبصر»، وبمتابعة حثيثة من صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أُمناء «أبصر»، مقدمة الشكر لرئاسة الحرمين الشريفين، ممثلة في الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس، على تعاونها الدائم مع أبصر بما يخدم الإنسان والمكان، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت «الشمري» فخر المجلس، بالشباب المتطوعين وتحويل هذه الجهود الخيّرة والإسهامات المباركة من خلال خدمات ضيوف الرحمن، وما تقدمه الدولة من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتجهيزات المشاعر المقدسة التي جعلت من الحاج يؤدي مناسكه بيسر وسهولة وصحة وأمن وأمان.

ورفعت «الشمري» أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح خطة الحج لهذا العام وإتمامه بيُسر وسهولة، وأمن وأمان وصحة وعافية، في ظل وجود آثار جائحة كورونا على العالم أجمع بجهود جميع العاملين والمتطوعين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والأفراد.