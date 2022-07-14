شكرا لقرائتكم خبر عن «علماء الفلبين»: قدرات هائلة لتطوير المقدسات الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لمنظمات علماء الفلبين للسلام والتنمية د. عبدالحنان تاغو إن ما تقدمه المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لضيوف الرحمن، في رحلة الحجاج سيبقى في الخاطر، مؤكدا أن ما تقدمه هذه البلاد لا يمكن أن يقدمه شعب آخر.

وعن عدد حجاج بلاده هذا العام، بين المدير التنفيذي أن عدد التأشيرات التي منحت لحجاج الفلبين بلغت 3075 تأشيرة، وحين تم طلب زيادة في العدد بواقع 140 تأشيرة، فوجئنا بأن سفارة المملكة في الفلبين وفرت 500 تأشيرة حج إضافية.

وتحدث المسؤول الفلبيني عن تجهيزات موسم حج هذا العام بقوله: شعرنا بالتجهيزات والأنظمة الضخمة والمتطورة التي توفرها المملكة لراحة وأمن ضيوف الرحمن، بهذا المستوى، فضلا عن استخدام التقنيات العالية في كافة المجالات ذات الصلة. وأضاف: رأينا كحجاج التطور في المواصلات وفي المخيمات والتغذية، فيما تناول التحديثات التي شهدها الحرم المكي بقوله: شهدنا قفزة عالية، تحققت في كل النواحي، فضلا عن التوسعة المستمرة في الحرم المكي الشريف، التي استخدمت فيها أحدث أنواع التقنيات العالية والمعدات، وهنا تتفوق على المستوى العالمي في استخدام الهندسة المعمارية الحديثة، مع الحفاظ على المعمار والهوية الإسلامية المميزة، ولا يمكن للإنسان أن يصف هذه الإنجازات الكبيرة التي شملت المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستخدام كل ما هو جديد وبميزانيات وقدرات هائلة لم تبخل بها المملكة لتطوير المقدسات الإسلامية.

وثمن حجم البناء الضخم في منطقة الجمرات الذي استخدمت فيه العناصر الهندسية المتميزة بما يسهل انتقال ضيوف الرحمن بسلاسة غير مسبوقة، وهذا كله يجير للإنفاق الضخم الذي اضطلعت به حكومة المملكة، مشكورة لراحة الحاج والمعتمر وفق نظام متكامل ومدهش لإدارة هذا الحجم الضخم من البشر.

ونوه بأداء مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، مؤكدا حدوث تغيير ملموس في كافة الخدمات، مضيفا: شهدنا تغييرا كبيرا في نظام التغذية، وفق الاتفاقية التي أبرمت، وقد وجدت إشادة من الحجاج، وسرعة استجابة لأي ملاحظات.