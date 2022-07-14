شكرا لقرائتكم خبر عن القبول والتسجيل بجامعة أم القرى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 12/ 1443 هـ موعدا لانطلاقة المرحلة الأولى من عملية القبول واختيار التخصصات لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس انتظام للعام الدراسي الجامعي الجديد 1444 هـ ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28/ 12/ 1443 هـ، فيما سيكون يوم الأربعاء الموافق 05/ 01/ 1444 هـ موعدا لإعلان نتائج الترشيح المبدئي للقبول مع تأكيد القبول من قبل المرشحين وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 07/ 01/ 1444 هـ.

وخصصت الفترة من يوم الأربعاء الموافق 12/ 01/ 1444 هـ حتى يوم 15/ 01/ 1444 هـ لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية التسجيل المتمثلة في القبول على برامج السنة التأهيلية المسائية والدبلومات المدفوعة، وتحديد يوم الثلاثاء الموافق 18/ 01/ 1444 هـ لإعلان نتائج ترشيح القبول مع فتح المجال لإكمال إجراءات القبول حتى يوم السبت الموافق 22/ 01/ 1444 هـ.

ودعت الجامعة جميع خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم لحضور معرض تخصصات المستقبل الجديد لقبول عام 1444 هـ، الذي يتزامن مع إقامة الحفل الختامي لأعمال مشروع إعادة الهيكلة الأكاديمية لتحديث واستحداث البرامج والمزمع إقامته يوم الثلاثاء الموافق 20/ 12/ 1443 هـ من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء وذلك بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية.