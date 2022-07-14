شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 253 مخالفة بلدية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة على المطابخ ومسالخ الذبح المؤقتة خلال أيام عيد الأضحى عن رصد 253 مخالفة بلدية، ضمن خطة موسم الحج.

ونفذت الأمانة عبر برنامج إجادة 131 جولة ميدانية استهدفت مطابخ ومطاعم الولائم والمناسبات والمواقع المصرح لها بالذبح المؤقت خلال أيام العيد، مما نتج عن ذلك رصد 93 منشأة مخالفة، اتُّخِذت في حقها الإجراءات النظامية وفقًا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبيَّنت الأمانة أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حظائر داخل المواقع أو ملحقة بها، والذبح العشوائي في غير المكان المخصص، بالإضافة للتدخين وتداول مواد التبغ، وعدم ارتداء القفازات وغطاء الرأس واللبس المخصص للعمل.