شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينفذ «فرحتكم فرحتنا» للأطفال الأيتام بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك النشاط الترفيهي «فرحتكم فرحتنا» للأطفال الأيتام من اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف في محافظة إربد شمال الأردن.

وجرت إقامة النشاطات الترفيهية المتنوعة التي كان لها الدور الكبير في تخفيف معاناة الأطفال، وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم خلال أيام العيد، ليبلغ عدد المستفيدين من النشاط 191 طفلًا.

ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة الرعاية وجميع الخدمات من خلال مشروع كفالة الأيتام وأسرهم في محافظة إربد لمدة عام كامل، ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لحماية الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف معاناتهم بتأمين سبل الحياة الكريمة لهم.