شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتلقى تهاني قادة الدول بعيد الأضحى ونجاح «حج 43» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنَّأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على مشاعره وتهنئته الأخوية، سائلًا الله أن يتقبَّل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنّأه فيه بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سموه على تهنئته الأخوية، وما أبداه من مشاعر صادقة، داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، هنَّأه فيه بعيد الأضحى المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره له على تهنئته ومشاعره الصادقة، داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة على البلدين والأمة الإسلامية جمعاء بالنماء والخير.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنَّأه خلاله بعيد الأضحى المبارك. وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لسموه على تهنئته الأخوية، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله -، اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من أخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، هنَّأه فيه، بعيد الأضحى المبارك، معبِّرًا عن شكره على ما تقدمه المملكة من خدمات وتيسير لحجاج بيت الله الحرام. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره له على مشاعره الأخوية، مؤكدًا حرص المملكة وتسخيرها الإمكانات كافة لراحة الحجاج، داعيًا الله أن يتقبَّل من الحجاج حجهم.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله -، اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هنَّأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج. كما قدَّر عاليًا ما تبذله المملكة من جهود وتسخيرها كافة الإمكانيات خدمةً للحجاج. وقد شكره خادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر أخوية، سائلًا الله «عز وجل» أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.