انتشار سريع لمتحور جديد.. بدأ بالهند ووصل لبريطانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تشهد الهند انتشارا سريعا خلال الأيام الأخيرة، وذلك عقب تسجيل متحور جديد يسمى ” القنطور”.
وأكد العلماء أن المتحور الجديد بدأ في الهند ووصل دولا أوروبية، منها بريطانيا على وجه الخصوص.
وأطلق العلماء على المتحور الجديد BA.2.75 تسمية “القنطور” ، حيث سجلت أوّل إصابة به في الهند.
وقالت صحيفة الجارديان لبريطانية إنه منذ فترة ترتفع الإصابات به بشكل حاد في بريطانيا.
وقد تم تسجيل إصابات بـ”القنطور” أيضا في أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا وكندا و6 دول أخرى على الأقل.
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ويعتقد المختصون أن “القنطور” أسرع انتشاراً من المتحور BA.5، الذي يعتبر شديد العدوى.
كما أنه أصبح المسيطر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع، وحذر العلماء من أنه قد يتسبب بثاني أكبر موجة لكوورنا.
من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتابع المتحور عن كثب، مضيفة أن البيانات الموجودة حالياً غير كافية لدراسة شدّة الفيروس.
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