شرطة منطقة الجوف تقبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص.

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف قبضت شرطة منطقة الجوف علي امرأة لأطلاقها النار علي شخص , توفي بعدها متأثرا باصابتة , وجري إيقافها واتخاذ الاجراءات النظامية بحقها , وإحالتها إلي النيابة العامة

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