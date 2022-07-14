وزير الخارجية الأمريكي السابق : السعودية أهم شريك أمني لنا في المنطقة..والأمير محمد بن سلمان ساهم بصنع حياة أفضل لشعبه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-وكالات قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ساهم بصنع حياة أفضل لكافة أطياف الشعب السعودي. وتابع، خلال تصريحات لقناة Fox News الأمريكية : المملكة العربية السعودية أهم شريك أمني للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف، السعودية ساهمت في حمايتنا من التهديدات الإيرانية. جاء ذلك بالتزامن مع بدء جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط حيث يزور إسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية. أخبار قد تهمك

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