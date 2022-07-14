محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، تسجيل 480 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 801349 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 598 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 786220 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9225 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 151 حالة. ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 119 حالة إصابة جديدة، وجدة 90 حالة، والدمام 44 حالة، ومكة المكرمة 32 حالة إصابة جديدة، و24 في المدينة المنورة، والهفوف 16 حالة، و15 في الطائف، وسجلت الباحة 11 حالة جديدة. أخبار قد تهمك وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 238 حالة، و80 حالة في جدة، و61 حالة في الدمام، و22 حالة في مكة المكرمة، و16 في المدينة المنورة، ومثلها في الطائف وفي أبها و13 حالة في الظهران. وأكدت “الصحة” أنه تم إجراء 12103 فحصًا جديدًا.

كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة”: تسجيل 480 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 598 خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.