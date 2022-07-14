محمد بن مسعود - الدمام - من بعد اليوم لادعي للقلق.. عشان متقولش “النت” بيتسرق ضع “الراوتر” في هذه الأماكن بمنزلك وستصدمك قوة الشبكة ( تعرف عليها الان ) !

كشف خبير أمن المعلومات، المهندس “عمرو صبحي”، خلال تصريحاته منذ قليل، أنه يوجد بالمنزل، عدد من الأجهزة التي تؤثر بشكل كلي على شبكة الإنترنت، وتتسبب في حدوث تشويش بالشبكة، مما ينتهي الأمر بخدمة سيئة وتظن أو العيب من الشركة ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، ولكن اختيارك لمكان سيئ بالمنزل وغير مناسب لوضع الراوتر، كان السبب وراء المشكلة، ولكن لكل مشكلة حل وهذه المشكلة لها حل أبسط ما يكون.

أفضل الأماكن لوضع الراوتر بالمنزل

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وقال خبير أمن المعلومات، أن بعض الأجهزة المنزلية المتواجدة، كالميكرويف والتكييف والتلفزيون وأبواب المنزل الذكية” على سبيل المثال، تسبب تشويش كبير على شبكة الإنترنت، وكان هذا خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها صبحي، أثناء عرض برنامج “صباحك مصري”، ويتم تقديمه من خلال القناة الفضائية MBC مصر.

وقال صبحي بأن الأجهزة المنزلية تؤثر على شبكة الإنترنت، من خلال تداخل المجال الكهرومغناطيسي بها، مما يتسبب في انتقال البيانات، بين الشبكة الموجودة بالجو وبين الشبكة الموجودة حول الكثير من الأجهزة المتواجدة بالمنزل، ويعلم مهندسي التصميم هذا جيدًا، ولهذا يحرصون خلال تصميم المنزل، على اختيار مكن للراوتر، يكون بعيد عن محيط تلك الأجهزة.

ويفضل عند اختيار مكان الراوتر في المنزل الابتعاد عن وضعها بجانب قطع الأثاث الكبيرة في المنزل، إذ يمكن أن يؤدي انتقال الإشارة عبر قطع أثاث كبيرة إلى ضعف الشبكة بشكل كبير.

حيث يتم وضع الراوتر بعيدًا عن التلفزيون ومختلف الأجهزة الذكية الأخرى المتواجدة بالمنزل، حتى لا يحدث تداخل بين المجالين، وبهذا لا يحدث أي تشويش على شبكة الإنترنت، وأكد صبحي على أن المكان الذي سيتم وضع الراوتر به بالمنزل، يجب أن يكون بعيدًا كذلك عن |المرايا وأحواض الأسماك”، وذلك لأن الزجاج والمرايا تعملان على عكس الشبكة، وفي تلك الحالة، لا تذهب الإشارة تجاه طالب الخدمة، هذا وفق تصريحات خبير أمن المعلومات “عمرو صبحي” في مداخلته الهاتفية.

جاء ذلك في إطار البحث الكبير عن أسباب ضعف سرعة الإنترنت في الكثير من الأماكن وكثرة تقديم الشكاوى بخصوص السرعة، وتم طرح كل هذه العوامل لمحاولة الوقوف على بعض المعوقات التي تؤثر على جودة وسرعة الإنترنت والتي يقدمها الخبراء المختصين في هذا المجال.

اختر المكان المثالي لإشارة الواي فاي

في حالة كان حولك الكثير من الشبكات اللاسلكية، مثلًا لدى الجيران، فإن كثرة تداخلات إشارات الواي فاي مع بعضها البعض تعمل على التقليل من سرعة الواي فاي؛ لذلك من المفضل أيضًا اختيار المكان المثالي لإشارة الواي فاي والذي لا تتداخل فيه الإشارات بصورة كبيرة، ويفضل استخدام مكرر إشارة الواى فاى الإلكتروني أو الريبيتر لتوسيع شبكة الواى فاى الذي يعمل على بث اشارة الواى فاي للكثير من الاماكن البعيدة.