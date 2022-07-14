محمد بن مسعود - الدمام - مصر : الكشف عن ملابسات اعتداء شخصين على إحدى الفتيات بالإسكندرية وخلعهما ملابسهما العلوية

كشفت السلطات الأمنية المصرية ملابسات مقطع فيديو يتضمن اعتداء شخصين على إحدى الفتيات بالإسكندرية، وخلعهما ملابسهما العلوية وارتداء أحدهما لقناع، وحملهما لسلاح أبيض وماسورة حديدية. ووفقا لوزارة الداخلية تم تحديد هوية الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما ماسورة، قناع، والسلاح الأبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وفقاً لموقع “القاهرة 24”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وبمواجهتهما أقرا باستعراضهما القوة لوجود خلافات بينهما وبين حارس أحد العقارات بمحل سكن أحدهما، لرفضه دفع مبالغ مالية لهما للسماح له بتأجير الشقق السكنية للمصيفين بالعقار محل عمله وبسؤال حارس العقار أقر بما اعترفا به واتهمهما بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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