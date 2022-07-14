ماذا تعرف عن «اضطراب ما بعد الحج» .. وما هي أعراضه؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يتعرض الحاج خلال أداء مناسك الحج إلى الإرهاق والتعب، وهو ما يمكن أن يصيبه بـ”اضطراب ما بعد الحج”، والذي عرّفته هيئة الصحة العامة “وقاية”، بأنه حالة من الأعراض الشائعة وليست مرضا بحد ذاته.

وتابعت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذا الاضطراب ينجم عند تعرض الحاج خلال أداء المانسك إلى الإرهاق والتعب، ولكن تزول مع الوقت والراحة وتناول المسكنات.

وعن أعراضه جاءت كالتالي:

1- الإحساس بالإجهاد والإرهاق.

2- اضطراب دورة النوم.

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3- الآلام المختلفة في العضلات.

4- الصداع.

5- التوتر.

6- اسمرار البشرة.

7- الزكام.

وحول أسباب هذه الأعراض فإنها جاءت كالتالي:

1- كثرة الحركة والتنقل.

2- التعرض الطويل لأشعة الشمس.

3- عدم الالتزام بارتداء الكمامة وتغطية الأنف والفم بالشكل الصحيح.

4- التعرض لفايروسات الزكام والإنفلونزا.

وأوصت “وقاية” بتجنب مخالطة الآخرين عند الإصابة بأعراض الزكام أو الإنفلونزا بعد العودة من الحج، ومراجعة الطبيب عند اشتداد الأعراض.