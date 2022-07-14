شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نادٍ سعودي يخطط لضم رونالدو بعرض خُرافي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص رغبة أحد الأندية السعودية في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نادٍ سعودي يفاوض رونالدو

وبحسب تقارير لـ" TVI" و"CNN البرتغالية"، فإن أحد أندية الدوري السعودي يحاول إقناع كريستيانو رونالدو للحصول على خدماته بعرض خرافي تبلغ قيمته 300 مليون يورو.

وسيقوم النادي السعودي بمنح مانشستر يونايتد 30 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات رونالدو، و250 مليون يورو راتب البرتغالي على موسمين بواقع 125 مليون يورو لكل موسم، و20 مليون يورو عمولات الوكلاء.

ما هو النادي السعودي؟

على الأرجح أن يكون النادي هو لـ مُلاك سعوديين، وهو نيوكاسل يونايتد، وليس أحد أندية الدوري السعودي.



رونالدو يطالب بالرحيل عن مانشستر يونايتد:

وأكدت تقارير صحفية في وقت سابق أن الدولي البرتغالي، يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، بسبب رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في النسخة المقبلة.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد:

وكان رونالدو، عاد إلى قلعة الأولاد ترافورد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر، وانضم كريستيانو من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.



وخاض كريستيانو رونالدو، موسم أول مع مانشستر يونايتد خارج تطلعاته وأهدافه التي كان يسعى لتحقيقها، منذ انضمامه، حيث كان يتطلع لتحقيق البطولات.

وفشل اليونايتد في حسم مقعده في “التوب 4” بالدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي، ليُحرم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة.



وكيل رونالدو يعرضه على تشيلسي:

وفي وقت سابق من الأيام الماضي، أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن وكيل رونالدو، خورخي مينديز، التقى بـ

تود بوهلي مالك نادي تشيلسي الجديد، وعرض خدمات البرتغالي على البلوز.

