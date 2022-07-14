«مجنّس- طرش بحر- 110».. مصطلحات تؤدي لسجنك 3 سنوات في قانون العقوبات الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد المحامي نايف آل منسي، أن العنصرية وخطاب الكراهية أصبحت جريمة وفقا لمشروع “نظام العقوبات” الجديد.

ونشر المحامي صورة من نص إحدى المواد في مشروع نظام العقوبات الجديد، مشيرًا إلى أنه يُعدّ تمييزا عنصرياً كل استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني.

وأوضح أن العقوبة، تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

وتابع قائلا :” قريباً جداً.. عبارات مثل (مجنّس – طرش بحر – 110 – خضيري – صانع – بقايا حجاج)، سوف تدخلك السجن 3 سنوات”.

وأضاف :” فمن الآن ربّي نفسك وأولادك على حذف هذه المصطلحات من القاموس.. زمن الجاهلية ولّى!”، حسب قوله.

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واستطرد في منشور آخر :” بعض العبارات العنصرية هي في الأساس تذكر وصفاً قائماً بالشخص مثل “مجنّس” أو “أسود” أو “خضيري” أو “بدوي”، مشيرًا أن المقصود استعمال هذا الوصف على سبيل الانتقاص كقول ذلك الصحابي لرجل أسود: يا ابن السوداء.. فهو فعلا ابن السوداء.. ولكن الكلام جاء في سياق الانتقاص والاحتقار”.

ولفت إلى أن المشروع ينص على أنه :

– يعد تمييزا عنصريا كل تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

– كما يعد تمييزا كل ما يؤدي إلى تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة، أو التزامات المملكة بموجب الصكوك الدولية التي ارتبطت بها.

– الإخلال بالتمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة ، في جميع المجالات.

– ونص المشروع على أن خطاب الكراهية هو كل سلوك يتضمن تعبيرا علنيا من شأنه إثارة الكراهية ضد أي شخص أو طائفة أو فئة أو جماعة أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو أي أساس غير مشروع .