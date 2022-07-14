أوكرانيا تقطع علاقاتها مع كوريا الشمالية.. تعرف على السبب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قررت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بسبب اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان “ندين بشدة قرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”، معتبرة هذا القرار “محاولة لتقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا من قبل بيونغ يانغ”.

وأضافت الخارجية الأوكرانية، أنه “ردا على مثل هذا العمل غير الودي، أعلنت أوكرانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

وأكدت الخارجية الأوكرانية في بيانها أن الاتصالات السياسية والاقتصادية مع كوريا الشمالية لم تكن موجودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.

يذكر أن كوريا الشمالية، اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في وقت سابق يوم الأربعاء.

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كذلك أشار الممثل الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، كيم سون، إلى أن حكومة كوريا الديمقراطية على استعداد تام لدعم موقف روسيا بشأن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.