باكا ينتقل إلى ناديه القديم

محمد بن مسعود - الدمام - اتفق الدولي الكولومبي كارلوس باكا، الذي لعب الموسم الماضي لصالح غرناطة في الدوري الإسباني، مع جونيور دي بارانكيا للعب الموسمين التاليين في ذلك الفريق، حيث بدأ مسيرته الاحترافية.

وأكد النادي الكولومبي هذه المعلومات من خلال بيان أشار فيه إلى أنه تم الإعلان عن ضم اللاعب رسميًا أمس الأربعاء بعد إجراء الفحوصات الطبية.

ونشر أليخاندرو شار، أحد أعضاء الأسرة التي تمتلك النادي، تغريدة عبر (تويتر) قال فيها: «الرموز يعودوا دائمًا لبيتهم».

وبدأ باكا (35 عامًا)، الذي دافع عن قميص منتخب كولومبيا في 52 مباراة، مسيرته في فريق الناشئين في بارانكيا وفي عام 2007 انتقل للرديف، حيث أصبح هداف دوري الدرجة الثانية. وبعد فترة قصيرة قضاها في فنزويلا مع فريق مينيرفين، فاز باكا بلقبين في الدوري الكولومبي مع جونيور بارانكيا وكان أيضًا هدّافًا عدة مرات، ما سمح له بالذهاب إلى أوروبا، حيث أمضى 11 عامًا ولعب لصالح عدة فرق من بينها ميلان الإيطالي وإشبيلية وفياريال وغرناطة في إسبانيا.