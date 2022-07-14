مانشستر يونايتد يُغري دي يونج برقمه المفضّل

محمد بن مسعود - الدمام - أغرى مانشستر يونايتد الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، بشيء مميز للموافقة على الانتقال للشياطين الحمر خلال الصيف الجاري.

ويضع مانشستر يونايتد، دي يونج على رأس أولوياته، لتدعيم وسط الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل الفرنسي بول بوجبا، هذا الصيف.

ومع ذلك، مازال النجم الهولندي متمسكًا بالبقاء في برشلونة، لرغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا، في حين سيشارك اليونايتد في اليوروبا ليج.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يحاول مانشستر يونايتد إغراء دي يونج من أجل قبول اللعب في الفريق، والتنازل عن حلم المشاركة في دوري الأبطال في موسمه الأول على الأقل.

وأضافت الصحيفة، أن اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في مانشستر يونايتد، جون مورتو وريتشارد أرنولد، سيسافران إلى برشلونة بدلاً من مرافقة الفريق إلى تايلاند، للتفاوض مع دي يونج، وإخباره بأنه سيتم منحه قميصه المفضل رقم 21.

جدير بالذكر، أن الصحيفة ذاتها قد أكدت صباح أمس، أن البارسا واليونايتد اتفقا على أن القيمة الإجمالية للصفقة «85 مليون يورو بالمتغيرات»، لذا لا يتبقى سوى إقناع دي يونج بالانتقال إلى أولد ترافورد.