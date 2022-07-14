يوفنتوس يستعد لمرحلة ما بعد دي ليخت

محمد بن مسعود - الدمام - صوب يوفنتوس أنظاره تجاه الدوري الإسباني للتعاقد مع بديل لمدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت، الذي اقترب من الانتقال لصفوف بايرن ميونخ.

وتواجد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، في تورينو قبل يومين، وقدم عرضا لليوفي من أجل ضم دي ليخت، لكنه لم يلق قبول النادي الإيطالي.

ومع ذلك، فإن الفارق بين عرض بايرن ومطالب يوفنتوس ليس ضخما، ومن المتوقع حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن يوفنتوس يفكر في التعاقد مع الإسباني باو توريس، مدافع فياريال، ليحل محل دي ليخت.

وأضافت الصحيفة، أن فياريال يرغب في الحصول على 50 مليون يورو، ثمن مدافعه الدولي الذي يرتبط بعقد حتى 2024.

وارتبط اسم توريس مؤخرًا بالانتقال إلى أكثر من ناد، أبرزهم مانشستر يونايتد وتشيلسي.

جدير بالذكر، أن يوفنتوس أعلن مؤخرًا تعاقده مع الثنائي أنخيل دي ماريا وبول بوجبا.