جيمس يعلن موقفه من الانتقال لريال مدريد

محمد بن مسعود - الدمام - كشف النجم الإنجليزي ريس جيمس مدافع تشيلسي، عن موقفه من مغادرة البلوز، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال لريال مدريد.

وارتبط اسم جيمس في الآونة الأخيرة، بالانتقال لريال مدريد، لتدعيم الجهة اليمنى، مع الإسباني داني كارفاخال.

وتعرض الظهير الأيمن الأساسي للريال، داني كارفاخال، للعديد من الإصابات خلال الموسم الماضي، ومع عدم وجود بديل بنفس الكفاءة، قرر الميرنجي التعاقد مع لاعب جديد.

وقال جيمس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»: «أتمنى البقاء في تشيلسي على المدى الطويل.. نشأت كمشجع للفريق وأصبحت لاعبا في النادي الذي كنت أدعمه دائما».

وأضاف: «لا أفهم لماذا يمكن أن أغير ذلك.. ألعب لتشيلسي الآن، وأستمتع بما أقوم به».

جدير بالذكر، أن جيمس فرض نفسه واحدا من أهم لاعبي تشيلسي على مدار الموسم الماضي، وبات منافسا شرسا لترينت ألكسندر أرنولد في منتخب إنجلترا.