اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 1694 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1402 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 6549 في يوم الأربعاء 13 يوليو 2022، وأظهرت تسجيل 1694 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1402 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 631712.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 10457 حالة، منها 40 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و17 حالة في العناية المركزة.