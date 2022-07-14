استشاري: توجد متحورات فرعية لأوميكرون.. لكن أعراضها خفيفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور، علي الشهري، إن هناك متحورات فرعية للمتحور أوميكرون حول العالم ولكن أعراضها تعد خفيفة.
ونصح الشهري، بمداخلة لقناة الإخبارية المسافرين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة بمستوى جيد خلال الأسابيع الأخيرة.
الصحة: 480 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
أوميكرون
وتابع استشاري الأمراض المعدية، أن أرقام الإصابة المسجلة لا تعكس التأثير الحقيقي للفيروس الذي يتم تقييمه بعدد المنومين وعدد الحالات المتواجدة داخل العناية المركزة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 480 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و598 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 801,349 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 786,220 حالة.
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