شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فيفا يصدم أهلي جدة والاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صدمة مدوية لـ كبيري جدة الأهلي والاتحاد، بتوقيع عقوبات مالية، على خلفية قضايا نجوم الفريقين السابقين.



عقوبة الاتحاد

جاري رودريجيز



وقال القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه على "تويتر" أن الفيفا وقع عقوبة على نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قدرها 37 مليون ريال سعودي، سيقوم علاق جدة بسداده إلى جاري رودريجيز، جناح الفريق الأول لكرة القدم السابق، ولاعب الرأس الأخضر الحالي.

وأوضح أن إدارة الاتحاد كانت فسخت عقد رودريجيز، مقابل 35 مليون ريال، تسدد على أقساط، ولكن مسئولي العميد لم يتمكنوا من سداد أي قسط.

وجاء قرار فيفا على النحو التالي:

31 مليون ريال تعويض للاعب.

6 ملايين ريال عقوبة جزائية ضد النادي.

4305 ريال غرامة يومية ضد النادي.



عقوبة أهلي جدة

ليوبومير فيجسا

وجاءت عقوبة فيفا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بسداد أكثر من 13 مليون ريال، إلى الصربي ليوبومير فيجسا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم السابق.

وكان الأهلي فسخ عقد فيجسا، مقابل 13 مليون ريال، يتم سدادها على أقساط، لكنه فشل في السداد، حيث جاءت العقوبة:

13 مليون ريال تعويض للاعب.

1805 ريال غرامة يومية ضد النادي.