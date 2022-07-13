شكرا لقرائتكم خبر عن وفاق سطيف الجزائري يعلن تعيين المصري حسام البدري مدربًا للفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي وفاق سطيف عن وصول حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي المصري ومنتخب مصر، من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد.

وفاق سطيف يتعاقد مع حسام البدري

وأوضحت مصادر داخل النادي أن المدرب المصري بالفعل سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، ليحل خلفًا للصربي داركو نوفيتش، والذي كان قد قاد سطيف للوصول للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتم إقصائه على يد الأهلي القاهري.

حسام البدري يصل الجزائر

حسام البدري

وظهر البدري في الساعات القليلة الماضية بصورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من المطار بعد أن وصل للأراضي الجزائرية، إستعدادًا لتوقيع العقود والإعلان الرسمي فى وسائل الإعلام عن توليه المهام الفنية لوفاق سطيف.

سبب رحيل نوفيتش عن وفاق سطيف

وفشل داركو نوفيتش في تقديم تطلعات الفريق في الدوري الجزائري، حيث ابتعد عن المنافسة وتوسط جدول ترتيب المسابقة، الأمر الذى دفع إدارة الوفاق بتوجيه الشكر للمدرب على فترته التي قضاها مع الفريق، حيث تأكد رسميًا عدم مشاركته في النسخة القادمة من دوري الأبطال.

مسيرة حسام البدري التدريبية

وكانت مسيرة البدري حافلة بالإنجازات والألقاب وتدرج في تدريب أكثر من فريق في أكثر من دولة داخل القارة السمراء.

ولكن حظى بغضب العديد من الجماهير المصرية ليقوم الاتحاد المصري لتوجيه الشكر له لسوء أداء منتخب مصر تحت يده، في الوقت الذي لم يخسر أي لقاء في قيادته للفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ماذا قدم حسام البدري مع الأهلي المصري

عمل بعد اعتزاله مدربًا في قطاع الناشئين بالأهلي، وانضم لأول مرة إلى الجهاز التدريبي للفريق الأول للأهلي في موسم 2001–2002 خلال فترة تدريب المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

وترقى إلى منصب المدرب المساعد مع الهولندي جو بونفرير في موسم 2002–2003 ثم مع البرتغالي توني أوليفيرا في موسم 2003–2004. واحتفظ بمنصبه بعد عودة البرتغالي جوزيه في أواخر 2003 بعد إقالة اوليفيرا.

تولي البدري القيادة الفنية للأهلي فى ثلاث مناسبات نجح من خلالها فى تحقيق نجاحات عديدة تأتي على رأسها التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2012_ 2013، والسوبر الأفريقي 2013_2014.

و كانت إنطلاقة البدري مع الأهلي مميزة للغاية، حيث نجح فى التتويج ببطولة الدوري المصري لموسم 2009_2010، ثم السوبر المصري من نفس العام قبل أن يرحل لفريق المريخ السوداني دون علم الإدارة.

كما استطاع في ولايته الأخيرة تحقيق الدوري المصري 2017_ 2018 وكأس مصر 2017_2018 والسوبر المصري 2017_2018، قبل أن يخسر نهائى دورى الأبطال مع الفريق من نفس العام على يد الوداد المغربي.

ماذا قدم البدري مع المريخ السوداني

وتمكن البدري من التتويج ببطولة الدوري السوداني لموسم 2011_2012، بعد هيمنة من غريمه الهلال على اللقب في آخر نسختين، ورحل عن الفريق سريعًا بعد خلاف في وجهات النظر بينه وببن رئيس النادي، الأمر الذي دفع الطرفين لإنهاء التعاقد مع المدرب المصري.

الأندية التي لم يتوج معاها البدري بألقاب

قاد البدري نادى إنبي ولم يحقق معه النجاح المطلوب لتتم إيقالته سريعًا،، ويتم التعاقد مع المدرب المخضرم مختار مختار بدلًا منه، في الوقت الذي لم يستمر مع الأهلي الليبي كثيرًا ليقدم إستقالته في نفس العام من توليه المهمة الفنية للفريق بعد تعرضه لمحاولات قتل، نظرا لسوء نتائج، الشئ الذي دفعه لتقديم إستقالته فورًا.

كما قرر الفريق تعليق مشاركته بالدوري الليبي وتجميد نشاطه احتجاجًا على الاعتداء المسلح الذي تعرض له البدري، حتى يتم الإنتهاء من التحقيق والقبض على الجناه.