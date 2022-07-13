شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 81 ألف هدية لزوّار مجمع كسوة الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لحجاج بيت الله الحرام وزائري المجمع خلال العام الجاري 81.000 هدية عبر مبادرة "إجلالاً ومعرفة"، الذي يأتي ضمن برنامج "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في عامها العاشر 1443هـ بعنوان "الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة".

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون وكالة المجمع عبدالحميد المالكي أن هذا البرنامج الريادي يأتي استمرارا لمبادرات وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة التي تواكب تطلعات القيادة الحكيمة ورؤية المملكة 2030 وخطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المستقبلية الاستراتيجية 2024 نحو تحقيق الأهداف المرجوة والنتائج المتميزة بالمجمع.