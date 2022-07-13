الرفاع يكسب العجيمي.. والمعشني يقترب من «السماوي»

محمد بن مسعود - الدمام - نجح نادي الرفاع في الحصول على خدمات الحارس محمود العجيمي قادمًا من نادي البديع لينضم إلى الفريق «السماوي» في الموسم القادم، ولفت العجيمي إليه الأنظار في الموسمين الماضيين بعدما قدم مستويات فنية لافتة مع البديع وأسهم في بقاء الفريق في دوري ناصر بن حمد الممتاز.

ويملك الرفاع في صفوفه وقائمته الحارسين عبدالكريم الفردان، وحارس المنتخب الأولمبي عبدالله الفريح الذي تألق في الموسم الماضي بعد إصابة الفردان وخاض العديد من المباريات التي وضعته في المجهر وحصل على اشادات من جماهير الرفاع. على الصعيد الرفاعي، من المتوقع أن تكشف الإدارة الرفاعية خلال الأيام القادمة عن التعاقد مع بعض اللاعبين خصوصًا المحترفين، وتؤكد التقارير الإعلامية القادمة من عُمان اقتراب الرفاع من ضم يزيد المعشني لاعب نادي ظفار، خصوصًا بعدما توصل اللاعب لحل مرضي في فكّ الارتباط معه بصورة ودّية، ويعتبر المعشني من اللاعبين الشباب القادمين بقوة في وسط الميدان في الكرة العمانية من خلال ظهوره مع المنتخب في الفترة الأخيرة.