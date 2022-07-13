وزارة الحج والعمرة توثق مشاعر الحجاج في 12 مقطعا مرئيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وثقت وزارة الحج والعمرة أركان وشروط الحج، ومسيرة ضيوف الرحمن منذ دخولهم إلى المملكة لتأدية فريضة الحج حتى مغادرتهم إلى بلادهم، في 12 مقطعا مرئيا يُسلط الضوء على مشاعر الحجاج وتحركاتهم في المسجد الحرام بمكة المكرمة من خلال تأدية طواف القدوم، والسعي بين الصفا والمروة، انتهاءً بطواف الوداع.
كما تضمنت المقاطع المرئية تحركات الحجاج في المشاعر المقدسة ما بين المبيت بمنى، والتصعيد إلى عرفات في يوم عرفة والبقاء فيها للدعاء حتى مغيب الشمس، والذبح والنحر، وقضاء يوم العيد في مزدلفة، ورمي الجمرات، والتحلل من الإحرام، وغيرها من أعمال الحجيج المتنوعة، وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة.
ويأتي هذا العمل التوثيقي لمواكبة الحدث الأهم لدى المسلمين حول العالم، ورصد وزارة الحج والعمرة اللحظات الإيمانية التي يعيشها الحجاج؛ كما تقوم بدورها التوعوي والترحيبي بضيوف الرحمن من شتى البلاد، وإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
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