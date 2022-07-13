بيانيتش يحصل على إرث تشافي.. وأوباميانـج يستعيد تميمة دورتموند

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

كشف تقرير صحفي إسباني أمس الأربعاء، عن أرقام القمصان المتوقعة لعدد من لاعبي برشلونة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبدأ برشلونة استعدادته للموسم الجديد، قبل أيام قليلة، ولحق بها الثنائي الجديد فرانك كيسي الوافد من ميلان، وأندرياس كريستينسن القادم من تشيلسي.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد شهدت استعدادات برشلونة، ظهور البوسني ميراليم بيانيتش، بالرقم 6، الخاص باللاعب ريكي بويج، والذي خرج من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز، وبات قريبا من الرحيل هذا الصيف.

والقميص «6» هو التاريخي لتشافي عندما كان لاعبا في برشلونة، وأسهم به في تحقيق العديد من الألقاب مع الفريق.

ويأمل بيانيتش استعادة المستوى المعروف عنه، بعد فترة إعارة غير موفقة في الموسم الماضي مع بشكتاش، وإقناع جماهير البارسا حال بقائه في الموسم الجديد.

كما سيحصل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، على رقمه المفضل 17 بدلاً من 25، وذلك بعد رحيل الهولندي لوك دي يونج.

ويُعد الرقم 17 من أهم الأرقام التي ارتداها أوبا خلال مسيرته مع بوروسيا دورتموند، وسجّل به أهدافًا غزيرة.