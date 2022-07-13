فرص اليابان في استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 «ضئيلة»

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب مسؤول في الاتحاد الياباني لكرة القدم أمس الأربعاء عن خشيته من أن فرصة بلاده في استضافة كأس آسيا 2023 عقب انسحاب الصين بسبب جائحة فيروس كورونا «ضئيلة»، وذلك قبل يومين من اقفال باب الترشيحات.

وتقدمت كوريا الجنوبية نهاية يونيو رسميًا بملف ترشيحها لاستضافة النهائيات، بدلا من الصين. وردًا على سؤال ما إذا كان الاتحاد الياباني للعبة يعتزم تقديم عرض، قال ياسوهارو سوريماتشي المدير الفني في الاتحاد «نحن ندرس الأمر ولكن هناك فرصة ضئيلة».

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19» منتصف مايو الماضي.

وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه يتعيّن على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 30 يونيو قبل أن يمدد المهلة حتى منتصف الشهر الحالي.

وسبق لليابان، الفائزة باللقب القاري 4 مرات أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، أن استضافت النهائيات عام 1992.

أقيمت البطولة القارية لأول مرة في عام 1956، واستضافت كوريا الجنوبية نسختها عام 1960. وأحرز «محاربو تايغوك» اللقب مرتين فقط عامي 1956 و1960.

وتعاني الصين من تبعات فيروس كورونا ما أبعدها عن الخارطة الرياضية، حيث أرجأ المنظمون في مايو الألعاب الآسيوية المقررة في سبتمبر في هانغتشو بسبب مشاكل لوجستية سببها كوفيد.